США отправили талиба из России в ОАЭ

(На фото - Равиль Мингазов)

Российский талиб и последний российский узник Гуантанамо Равиль Мингазов был перевен властями США в одну из тюрем Объединенных Арабских Эмиратов по договоренности с властями этой страны.

Очевидно, решение приурочено к уходу из Белого дома бывшего президента США Барака Обамы. Незадолго до этого Обама сократил срок тюремного заключения с 35 до 7 лет Челси Мэннинг, осужденной за передачу секретной информации в рамках скандала Викиликс.

В данном случае надо иметь в виду, что Мингазова у США пытались получить российские власти, но он категорически против этого воззражал, и имел на это веские основания, учитывая судьбу других узников Гуантанамо, выданных в Россию. Все они в итоге оказались или в российских колониях, как Расул Кудаев, или убиты, как Руслан Одижев, или были вынуждены уехать из страны, как Айрат Вахитов (Салман Булгарский).

Американцы не стали передавать Мингаизова российским спецслужбам. Но, не надо забывать, что это было сделано при относительно либеральном Обаме. Что бы было при Трампе, учитывая его курс на сотрудничество с Путиным, сказать сложно.

Впрочем, это едва ли можно считать одним из многих "прощальных подарков" Обамы Кремлю, учитывая то, что Миназов был переведен в ОАЭ не один, а вместе с еще 4 заключенными (еще один был отправлен в Саудовскую Аравию).

Так что, возможно, что это "подарок" не только и не столько Путину, сколько Трампу, который и сам, и устами членов своей команды призывал к ужесточению мер "борьбы с террором" и "условий содержания террористов".

С другой стороны, почему из 46 узников Гуантанамо были выбраны именно эти, сказать сложно. Но, будем надеяться, что для них эти перемены будут к лучшему.