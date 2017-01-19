В татарском городе недовольны азаном

Жители Нижнекамска недовольны громкостью азана в мечети «Нур».

Они жалуются на то, что громкие динамики мешают их отдыху, в частности, тем, у кого работа посменная.

При строительстве мечети было учтено, что она находится в жилом районе. Поэтому мощные динамики установили в сторону, противоположную домам.

Нижнекамцы же заявляют, что они являются верующими и, в принципе, не против мечети. Однако, просят соблюдать «режим тишины».

В свою очередь, имам мечети Рустам Идиятуллин делает шаги в поисках решения и говорит: «Раньше шести часов утра мы перестанем включать внешний селектор, несмотря на то, что утренний намаз ближе к весне мы будем читать в более раннее время».

Мусульмане мечети считают, что если установить громкость динамика очень тихо, то азан, как призыв к молитве, потеряет свою сущность, т.к. его никто не услышит.

Сотрудники мечети обратились в соответствующую инстанцию, которая должна замерить уровень звука. Если он окажется выше нормы, то его убавят.