Австралия: мусульман поддержали 100 тысячами долларов

(На фото - баннер с двумя мусульманками, ставший причиной скандала)

Действия исламофобов в развитых странах Запада зачастую имеют обратный эффект. Так произошло и на этот раз в австралийском Мельбурне.

Первоначально в рамках общенациональной кампании Австралийский день баннера в городе среди прочих развесили социальную рекламу с двумя мусульманками в хиджабах и с австралийскими флагами. Однако организаторы кампании стали получать угрозы от исламофобов и решили убрать баннеры.

В ответ на это ряд правозащитных и антирасистских организаций развернули кампанию сбора средств для того, чтобы эти баннеры можно было разместить на коммерческой основе. Буквально за несколько часов ее организаторам удалось собрать 50 000 долларов США, в последующие дни увеличив эту сумму до 100 000 долларов.

В результате социалная реклама с девочками-мусульманками к неудовольствию исламофобов будет размещена уже по всей стране. А оставшиеся деньги, собранные в рамках кампании, будут отправлены на поддержку беженцев.