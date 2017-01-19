"Шарли" по-русски: мусульмане России ищут богохульника

(На фото - Илья Давыдов - Мэддисон)

Разгневанные мусульмане России разыскивают известного видеоблогера Мэддисона - Илью Давыдова, проживающего в Санкт-Петербурге.

Причиной этого стал его видеоролик с грязными оскорблениями Книги Аллаха. Мы не будет здесь приводить ссылку на это выступление, тем более, что любой желающий сам сможет найти его на Youtube, вбив в поиск соответствующий запрос.

Сам "Мэддисон" уже удалил свои аккаунты в Вконтакте и Твиттере, а его поклонники подняли шум в СМИ, заявив, что его де разыскивает "Исламское Государство" (запрещено в России, конечно же). Меж тем, ИГИЛ тут совершенно не причем - богохульник в своем ролике оскорбил не только всех мусульман, но и - в самом его конце - христиан, оговорившись, что все те мерзости, которые он сказал про Коран, на самом деле касаются Библии.

На самом деле, сейчас шансы спасти его никчемную жизнь еще есть, как у российских силовиков, так и у самого шутника-недоумка. Первые, могут сделать это, возбудив против него уголовное дело по статье "Оскорбление чувств верующих", чтобы не провоцировать на жесткую реакцию мусульман. А он сам, вместо того, чтобы прятаться и кричать об ИГИЛ, мог бы искренне и публично раскаяться в своем поступке и попросить прощения у всех, кого он таким образом оскорбил.

Иначе, есть риск того, что одним известным видеоблогером в России может стать меньше.