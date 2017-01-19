Мусульманка-боксер поражает мастерством в свои 9 лет

Удивительное мастерство в боксе демонстрирует девочка-мусульманка. Видеоролик с участием 9-летней чудо-девочки за 4 месяца набрал более 10 миллионов просмотров в Facebook на странице Insider Video.

Хиджаб нисколько не мешает Азизе Нур биться как настоящий боец. Более того, маленькая спортсменка поражает своего наставника реакцией и координацией движений. Адам Кечил тренирует девочку около года и восхищается ее успехами.

«Честно говоря, она бьет быстрее, чем я поднимаю боксерские лапы», - признается тренер.

Уже через пару месяцев тренировок Азиза стала превосходить даже мальчиков, которые были старше ее. А спустя три месяца занятий, юная мусульманка стала бить и отражать удары быстрее, чем ее тренер.