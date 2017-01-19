"ИГИЛ в Израиле возглавляет Нетаньяху"

Мухаммед Бараке, глава Высшего Арабского Комитета Мониторинга Израиля выступил с резким обвинением в адрес нынешнего премьер-министра этой страны Беньямина Нетаньяху.

“Он говорит об ИГИЛ*? Я говорю вам, ИГИЛ в Израиль есть. И во главе этого ИГИЛ, который разрушает убивает, стоит лично Биньямин Нетаньяху”.

Такое заявление Бараке сделал в связи с очередными террористическими действиями правительства Нетаньяху по отношению к арабскому населению страны.

Речь идет о сносе бедуинского поселения Умм эль-Хиран в Негеве, которое было объявлено сионистами незаконным. В связи с этим арабская община провела вчера массовые демонстрации и акции протеста.

Отметим в этой связи, что действия Нетаньяху тем циничнее, что совершаются на фоне одновременного разворачивания на территории Палестины строительства еврейских поселений, которые признаются незаконными большим международного сообщества, включая недавнюю резолюцию ООН, принятую при фактической поддержке США.

Однако строительству еврейских поселений ультрасионисты Биби дают добро наперекор международному сообществу, а арабские поселения - разрушают.

* - запрещена в России