Переговоры по Сирии: Иран согласен на Трампа, но не Обаму

Перед его уходом из Белого дома над Обамой как представителем проигравших на выборах демократов в последнее время отыгрываются все его враги. Это уже делали команды Эрдогана и Путина, а теперь делают иранцы.

Так, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что на запланированных в Астане переговорах по Сирии не место представителям нынешней администрации США. «Мы их не приглашали, и мы против их присутствия», — сказал он.

При этом, как стало известно, представители команды Трампа после его вступления в должность смогут принять участие в этих переговорах, о чем рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

Чем люди Трампа выгоднее иранцам на таких переговорах, чем люди Обамы - понятно. Команда Обамы не раз заявляла о том, что Асаду нет места в послевоенной Сирии и он должен уйти. Позиция, озвученная Трампом по этому поводу, как известно, противоположна - США больше не должны свергать режимы в других странах, более того, с тем же Асадом допустимо взаимодействовать для борьбы с ИГИЛ (запрещенной в России).

С другой стороны, что бы ни говорил Обама на словах, на деле именно при его власти произошло беспрецедентное усиление в регионе Ирана и равязывание ему рук Америкой, в том числе, через снятие санкций и поддержку шиитской армии в Ираке. И не случайно, что именно сейчас, перед уходом Обамы эта армия, ни считаясь ни с какими потерями, пытается взять Мосул или хотя бы сделать его взятие необратимым. Трамп же, напротив, не раз заявлял о том, что изменит политику США по отношению к Ирану в сторону ее ужесточения.

Впрочем, в этом случае противостоять Трампу иранцам все равно придется, но не по переговорам конкретно по Сирии. Здесь их позиции как раз могут совпасть, что не исключает их конфронтации в других отношениях.

Так что, на сегодня ясно одно - людей Обамы на переговорах по Сирии иранцы видеть не хотят. Впрочем, как и все остальные. Делая громогласные заявления на словах, но на деле ограничиваясь бесконечными обещаниями и двойной игрой с конфликтующими участниками, американские демократы добились того, что их партнерам оказалось проще сесть за стол переговоров без них. Конечно, это не гарантирует успеха этих переговоров, тем более, что заинтересованность в них Ирана и режима вообще Асада под большим вопросом. Но о неуспехе политики демократов на сирийском направлении свидетельствует совершенно точно.