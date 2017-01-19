Команда Трампа обозлилась на Ихванов

Запрещенная в России организация «Братья-мусульмане» может оказаться в США в списках террористических группировок. С таким предложением выступают представители администрации Дональда Трампа. В частности, это кандидаты на пост главы Госдепартамента Рекс Тиллерсон, главы ЦРУ Майкл Помпео и министра обороны Джеймс Мэттис.

Ранее, сенатор Тед Круз направил соответствующий законопроект в две палаты американского конгресса.

Представители республиканцев считают, что Барак Обама вел недостаточно жесткую политику по отношению к террористам, и новая администрация намерена это исправить.