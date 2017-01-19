Хиджабный запрет может забуксовать

Акцией протеста ответила группа молодых активистов на инициативу австрийских властей о запрете ношения хиджаба госслужащим и учителям.

Протестующие представители организации «Мусульманская молодежь Австрии» (Muslimische Jugend Osterreich) собрались в Вене перед одним из столичных университетов. Они скандировали лозунги с призывом к равенству и свободе вероисповедания для всех, в том числе, и мусульман.

Напомним, предложение о запрете хиджаба для работников образования и госучреждений было выдвинуто министром иностранных дел Себастьяном Курцом,

Глава мусульманской организации Джанан Яшар на митинге обрушилась с критикой на позицию министра. Его политику она назвала основанной на «женской внешности». В своей речи Джанан решительно отвергла утверждение Курца о том, что женщина в хиджабе будет оказывать негативное впечатление на окружающих.

Кроме мусульман, исламофобскую инициативу министра не поддерживают и представители других организаций. Так, член организации «Социалистическая молодежь Австрии» (Sozialistische Jugend Osterreich) Фиона Херцог заявила: «Это безусловно недопустимо. И должно быть отменено!»