Конфликт в Белозерье: РПЦ спрашивает мусульман о смысле платков

(На фото - митрополит Феофан)

Всесторонняя травля мусульман села Белозерье в Мордовии уже давно вышла не только на республиканский уровень, но и за его пределы. Столкнувшись с мирным, но твердым гражданским сопротивлением мусульман села и их поддержкой единоверцами и соплеменниками, государственные исламофобы решили начать против них массированную информационную кампанию.

Так, центральные для Мордовии газеты "Известия Мордовии" и "Вечерний Саранск" вышли с явно заказными публикациями, демонизирующими мусульман Белозерья.

Собственно, это никакого удивления не вызывает - работа у них такая. Чего не скажешь о религиозном лидере... православных... Татарстана - митрополите Феофане. Он отреагировал на эту ситуацию с практикующими мусульманами в Мордовии, дав по этому поводу обстоятельное интервью татарстанскому изданию «БИЗНЕС Online».

Зачем? По идее, для представителя другой конфессии и из другой республики вмешиваться в эту ситуацию имело смысл только в одном случае - чтобы поддержать верующих в борьбе с агрессивным секуляризмом, то есть, выступить единым фронтом религиозных людей против безбожников. Однако Феофан делает прямо противоположное - он по сути солидаризируется с теми, кто запрещает носить мусульманкам в школах предписанную их религией одежду и призывает их этим запретам не сопротивляться. Более того, осуждает их за их стойкость в своей вере.

Вот что он, в частности, говорит:

"...мусульманские платки, хиджабы, если говорить честно, сейчас их не носят просто так, только если с религиозной подоплекой. И это у некоторых вызывает, скажем так, смущение — сегодня платок, а завтра — паранджа. Здесь есть важный момент: если женщина носит платок дома, на улице, ей никто ничего не скажет, никто не будет ругать. Но если в школе — это сразу ассоциируется с какими-то крайними течениями. Может быть, это уже повод задуматься о том, стоит ли его надевать там? Поскольку мы живем, как принято сейчас говорить, в светском государстве, все же надо учитывать этот аспект. Если ношение платка вызывает такой общественный резонанс, а суть религии заключается не в том, чтобы спровоцировать скандал, то, наверное, стоит задуматься. Мир в душе в первую очередь. Мы же на внешние формы обращаем внимание, а внутренний мир у нас разбалансирован. Если отстаивание своей религиозной идентичности вызывает напряжение в обществе, повторю, надо задуматься: а стоит ли нарушать мир ради того, чтобы только носить платок? Может, можно чем-то поступиться? И какой сделать выбор? Что дороже — платок или мир?".

В принципе, чтобы это комментировать спокойно, надо перевести дыхание, которое замирает от таких наглости и цинизма.

Кто говорит о светском государстве? Представитель религиозной корпорации, которая уже давно засунула свой нос в каждую воинскую часть, тюрьму, школу, больницу страны, грубо нарушая конституционный принцип равенства религиозных организаций и их отделения от государства?

Говорит Феофан, чьи сторонники призывают вывести общеобразовательные школы крещенных татар в Татарстане из под государственного подчинения и передать их под контроль РПЦ?

Это он призывает не провоцировать конфликтность на религиозной почве? Человек, который с первых дней своего назначения на должность объявил Казань русской землей? Начал откровенную миссионерскую деятельность среди татарских мусульман? Заявляет о том, что дети в смешанных православно-мусульманских семьях должны быть православными?

И все это не провоцирует конфликтность? Тем более, что делается в Татарстане?

А что тогда можно сказать о проекте "православных татар", утверждающих, что татары это исконно христианский народ и часть православной русской нации, который синхронно пиарится центральными православными каналами? Феофан не хочет высказаться по этому поводу и призвать его инициаторов и участников "не нарушать мир"?

Вместо этого, он задает вопрос мусульманкам, "что такое этот платок — просто символ принадлежности к религии или он несет определенную смысловую нагрузку?" Отвечаем - для т.н. православных после никоновских реформ - это "просто символ", ношение которого уместно ограничить только церковью. Но для мусульманок - это повеление Закона Божьего, так же, как это воспринимали настоящие православные на Руси до никоновских реформ. Но после сперва этих реформ, а потом и смирения РПЦ в XX веке с идолопоклонничеством в своих рядах, известного как сергианство, русское православие подверглось такой ломке, что в его казенной форме искать какую-то "смысловую нагрузку" абсолютно бесполезно - там в лучшем случае имеют место те "символы", о которых рассуждает Феофан.

Однако огорчим казенного православного митрополита - у мусульман эта "смысловая нагрузка" была, есть и милостью Божьей будет. И именно за это сегодня в Белозерье (и не только) идет борьба.