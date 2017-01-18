Зачем Иран выпустил террориста в Турцию?

(На фото - Абдулькадыр Машарипов)

О том, что исполнителя бойни в стамбульском ресторане Reina Абдулкадира Машарипова арестовали турецкие спецслужбы, узнал весь мир.

А вот некоторые обстоятельства его деятельности, на наш взгляд, остались без должного внимания.

Так, уже установлено, что ранее Машарипов проходил подготовку в одном из лагерей на территории Афганистана, где он решил присоединиться к ИГИЛ*. Но до самого ИГИЛ он так и не доехал, остановившись в Турции, где ему поручили выполнить "ответственное задание". Как оказалось, сперва ему приказывали провести террористический акт в еще более людном месте на Таксиме, но там это помешало сделать обилие турецких сил безопасности. Тогда ему дали санкцию самому выбрать другой объект, и продолжение этой истории мы уже знаем.

Но гораздо интереснее в этой истории не ее конец, а ее начало или самая середина. А именно то, что Машарипов въехал на территорию Турции через Иран. Однако странно не это (это логичный маршрут из Афганистана), а то, что при прохождении иранско-турецкой границы Машарипова задержали иранские спецслужбы.

Причиной этого могло быть то, что, как сообщила СНБ Узбекистана, он к тому времени разыскивался и ими. То есть, он мог быть задержан на основании одного из многочисленных списков, которые существуют у спецслужб, в том числе благодаря обмену данными, особенно в зоне повышенной террористической опасности. Либо, как вариант, иранцы моги взять Машарипова в разработку, когда тот, будучи человеком вполне характерного типажа, перешел границу Ирана со стороны Афганистана.

Так или иначе, очевидно, что иранские спецслужбы имели представление, кого взяли. И, соответственно, имели представление, кого отпускают, так как в итоге он был отпущен в Турцию. Что интересно, при этом, отпуская Машарипова, они не предупредили своих турецких коллег о том, что обладают на него определененной информацией, которая заставила их усомниться в его безопасности.

Вполне возможно, именно потому, что имели представление о том, для чего именно Машарипов едет в Турцию. И ничего против этого не имели.

* - запрещен в РФ