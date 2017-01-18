Хадж: «доступная среда» для инвалидов

Людям с ограниченными возможностями хотят облегчить условия совершения Хаджа в Мекке, а также во время посещения Медины.

Соответствующее указание сделал председатель Верховного комитета по делам хаджа Мухаммад бин Наиф, которое он направил в Министерство хаджа и умры, сообщает Al Arabiya.

В тексте документа приводятся рекомендации по установлению пандусов и других необходимых конструкций в гостиницах, святых местах и их окрестностях Мекки и Медины.

Также планируется подготовить особые автобусы в сопровождении с персоналом, обученным для работы людьми с ограниченными возможностями.

Данное предложение уже передано правителю Мекки принцу Халиду Аль-Фейсалу. В дальнейшем оно будет вынесено на обсуждение во время предстоящего заседания Верховного комитета по делам хаджа.