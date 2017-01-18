В РБ на «своих» имамов выделено 200 млн рублей

Государство выделяет 200 млн рублей Башкирскому государственному педагогическому университету имени М.Акмуллы в рамках программы обеспечения подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017-2020 годах.

Государство в своей политике по противодействию т.н. экстремизму опирается не только на официальное духовенство, но и на кадры БГПУ. Государственный нерелигиозный вуз работает по указанию властей в сфере исламского образования уже 9 лет, пользуюсь поддержкой ЦДУМ РФ, ДУМ РБ, РИУ и Совете по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкортостана.

Выделенные средства, в частности, будут направлены на подготовку по государственной программе специалистов по истории и культуре ислама, теологии, культурологии, педагогике, философии, социологии.