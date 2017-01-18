Первое в России дело о «недоносе» возбудили в Чечне

Первое в России уголовное дело по статье из «пакета Яровой» возбудили следователи Чечни.

По их версии, житель Чеченской Республики Асхаб Хизриев не донес в полицию на своего друга Фарида Сафина, зная о его планах уехать в Сирию и присоединиться к воюющим группам.

За «недонос» жителю Чечни теперь грозит штраф в размере ста тысяч рублей или заключение в тюрьму на срок до года. Такое наказание предусматривает статья 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении».

Самого Сафина силовики арестовали. А дело Хизреева взяла под особый контроль прокуратура республики.

Напомним, так называемый «пакет Яровой», несмотря на широкое осуждение правозащитниками и юристами, был все-таки подписан Путиным летом прошлого года. Согласно новому закону, ужесточились наказания по террористическим и экстремистским статьям, а также преступлением стало считаться и несообщение о готовящемся преступлении.