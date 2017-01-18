Цинизм: шиитский режим Ирака обвиняет Бахрейн

Цинизм шиитской пропаганды зашкаливает - в то время, как весь мир говорит о массовых расправах со стороны рафидитской т.н. "армии Ирака" и шиитских банд в отношении мирных суннитов Ирака, официальный Багдад обвинил власти Бахрейна в "грубом нарушении прав человека".

Повод - казнь трех убийц эмиратского военнослужащего, чья вина была установлена в ходе судебного процесса, в то время как "армия Ирака" на захвачиваемых ею территориях убивает суннитов сотнями, ез суда и средствия.

В частности, вице-президент багдадского режима Нури аль-Малики выразил "категорическое осуждение" данной казнью. С аналогичным заявлением выступил спикер МИДа багдадского режима Ахмед Джамаль.

Со своей стороны МИД Бахрейна вызвал посла багдадского режима в этой стране, которому было заявлено, что Бахрейн не потерпит вмешательства в его внутренние дела. Как заявил министр иностранных дел Бахрейна Халид бин Ахмед аль-Халифа, правительство Ирака должно помалкивать о правах человека, тем более, учитывая ту помощь, которую Бахрейн оказывал этому государству.

Отметим в этой связи, что в политико-дипломатическом конфликте между суннитскими арабскими странами и Ираном, поддерживающим шиитские террористические организации, правящий режим Ирака, несмотря на многоконфессиональный характер его населения, не собирается собирать нейтралитет. Он однозначно ассоциирует себя и с Ираном, и с подрывными шиитскими движениями по всему региону, лишний раз убеждая суннитов Ирака в том, что в его нынешнем виде у них нет будущего в этом искусственном государстве.