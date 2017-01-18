Ответ муфтия Аширова учителям Мордовии, чиновникам и верующим

Ко мне, как к муфтию обратилась группа школьных учителей широко известного в России татарского села Белозерье Республики Мордовия с просьбой защитить их религиозное право на ношение предписанного исламом женского головного платка. Обращение подписали 16 учителей, которых, угрожая увольнением с работы, отдельные чиновники Республики Мордовия принуждают к отказу от их религиозной обязанности - ношения женского головного платка. Несомненно, что эти женщины, со стороны мордовских чиновников разного уровня, подвергаются дискриминации по религиозному признаку.

Наша страна, в течение веков, что подтверждается ее богатой историей, изначально формировалась, как многонациональная и многорелигиозная империя, сумевшая вобрать в себя государственные образования и исторические земли многих народов, по сей день бережно сохраняющих свою национальную культуру, языки, а также религию. Вот уже на протяжении столетий, православие и ислам сосуществуют бок о бок в рамах единой страны.

Конечно, народная память и история сохраняют в себе различные периоды взаимоотношений этих, несомненно, великих религий, где были и страницы, омраченные противостоянием и борьбой за сохранение своей национальной идентичности и веры. Подтверждаемые историками факты, также свидетельствуют о годах агрессивной деятельности царских новокрещенских контор, оставивших неизгладимые раны в народной памяти. Правопреемницей этой империи сегодня является современная Российская Федерация, где во многом уже преодолены скорбные страницы ушедших веков.

Однако, и сегодня, желая возродить подзабытые тени прошлого, некоторые чиновники, далекие от понимания религиозных предписаний ислама и его этических норм, вторгаются в вопросы, находящиеся сугубо в компетенции и религиозной практике самих мусульман. Одна из таких проблем, обретшая широкую огласку и большой общественный резонанс - это покушение мордовских чиновников на право, а если быть точнее на религиозную обязанность мусульманок, соблюдать предписанную Кораном форму одежды, включающую в себя обязательное ношение женского головного платка.

Предписанная Кораном форма одежды мусульманки, вопреки требованиям этих чиновников наложить запрет, является ни украшением, ни демонстрацией религиозной принадлежности и ни прихотью верующих, а неотъемлемой частью практики религии, в соответствии с требованием Корана и Сунны посланника Аллаха, да благословит его Всевышний. Верующий человек не может отрицать предписанные Кораном нормы, ибо отрицание ведет человека к неверью, в отличие от проявления небрежности в исполнении, без отрицания обязательности. Однако это, по мнению ученых всех религиозно-правовых школ ислама, является грехом и его решение о судьбе такого человека оставляется на суд самого Аллаха, когда все предстанут перед Ним в день Воскресенья.

Светская Конституция нашей общей страны стоит на страже прав и свобод граждан Российской Федерации, в том числе и религиозных. Также президент нашего государства, как гарант этих основополагающих ценностей человеческого сообщества, в своем выступлении в Уфе, перед религиозными деятелями ислама, особо подчеркивал: «Россия объединяет культуру Европы и Азии, и каждый народ сохраняет свою самобытность. Диалог представителей традиционных конфессий определяет наше духовное единство, основанное на ценностях этих религий, справедливости, стремлении к правде, трудолюбию и уважению близких. Ислам – это яркий элемент российского культурного кода, неотъемлемая часть российской истории».

К «ценностям религий», о которых говорил президент В.В. Путин в своем выступлении, несомненно, относятся незыблемые постулаты любой религии, исполнение которых верующим предписывает их религия.

Если говорить об Основном Законе нашей страны, так, в статье 2 Конституции РФ говориться: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства».

Статья 28 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».

Также отдельные чиновники, стремящиеся принудить верующих отказаться от части их вероубеждения и подвергающие дискриминации на основе отношения к религии, нарушают и нормы Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях», а именно статью 3, где недвусмысленно сказано: «В Российской Федерации гарантируются, свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой…, …свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними...

Абзац Конституции, а также Федерального закона, где сказано: «действовать в соответствии с ними», означает ни что иное, как неотъемлемое право гражданина свободно и беспрепятственно соблюдать нормы своей религии. И это должно быть независимо от желания или прихоти того или иного чиновника, чем, по сути, является и обязательное ношение мусульманками женского головного платка.

Кажется, вполне очевидным, что право выбора одежды мусульманками не должно подлежать обсуждению или оспариванию со стороны людей другой веры или атеистами. Но факт остается фактом, и отдельные люди другой веры или называющие себя агностиками, иногда принуждают мусульман к совершению греха ослушания Господу миров и отказу от части своего вероубеждения.

Как известно в защиту верующих встали люди разного рода деятельности, среди которых есть общественные деятели, представители религиозных конфессий, в том числе и православные деятели.

Вот что сказал по данной проблеме протоиерей Русской Православной Церкви Всеволод Чаплин, в своем интервью: «Между прочим, в нашей стране уважение к исламскому образу жизни присутствовало веками. На Кавказе действовали казыятские суды и царили обычаи, немыслимые в столицах или в русской деревне. Так происходило потому, что страна по преимуществу была верующей, — а один религиозный человек всегда поймет приверженность другого своей традиции, даже считая ее богословский необоснованной или попросту ложной».

«В нашем обществе есть немалое количество людей, которые желают появляться в общественных местах только с покрытой головой. Это не только последовательные мусульманки. Это члены большинства старообрядческих согласий. Это православные монахини — и немалое число мирянок, строго блюдущих традицию, увы, подзабытую большинством женщин в моей Церкви».

«Потом пришли другие времена. Антирелигиозные экстремисты, взявшие власть, пытались грубой силой вытравить «предрассудки» ради «прогресса» и «всеобщего счастья». В итоге мало того, что убили сотни тысяч людей, — в большинстве своем плохо кончили и сами, да и страну обрушили вместе с основанной на атеизме политико-идеологической системой. Итак, особо отметим: разрушением и распадом закончили не те, кто признавал наличие в обществе разных религиозных традиций и укладов, а те, кто хотел «переформатировать» людей и общины ради создания «советского человека» без религии и национальности. То же самое ждет строителей очередных «новых идентичностей». Именно фанатизм псевдорелигии разума, прогресса, «просвещения» и светскости заставляет некоторых политиков — западных, а иногда и российских — с иррациональным остервенением бороться против платков, строительства храмов и мечетей, присутствия религиозного дискурса в общественном поле.

Только таким фанатизмом можно объяснить неприятие головных уборов, не скрывающих лица. Вспоминаю, как гневно обличали татарок, в начале прошлого десятилетия отстаивавших — и отстоявших — право фотографироваться на паспорт в платках. Антирелигиозный фанатизм наверняка будет проявлен и сейчас — не в органах власти Мордовии, а в московских СМИ. Внутренняя, глубинная причина этого фанатизма очень проста: человека, склонного к порокам, всегда бесит человек, стремящийся жить нравственно. Женщина распущенная, всегда попробует обидеть или унизить женщину скромную. Распущенный мужчина, особенно если ему укажут на место, так и вовсе может рассвирепеть.

Однако человек с незамутненной совестью понимает: народы России получат уверенность в будущем только тогда, когда женщины вспомнят об идеалах целомудрия и верности. А эти идеалы неотделимы от внешней скромности, в том числе в одежде и поведении. Лишь сторонник общенационального самоубийства может считать, что школьница в мини-юбке, «боевом раскрасе», с сигаретой и банкой пива лучше школьницы в платке. И если кто-то боится, что православные девушки уступят в нравственности мусульманкам, то такой человек должен не пытаться опустить последних до уровня уличной шпаны, а побудить юных приверженцев своей веры «догнать и перегнать» всех прочих на пути нравственного возрождения», - заключил отец Всеволод Чаплин в своем интервью.

Марат Салимов — председатель общества татарской культуры Республики Мордовия, доцент Мордовского государственного университета на «БИЗНЕС Online», сказал, комментируя нападки мордовских чиновников на платки: «Это все, на мой взгляд, видимость борьбы с экстремизмом, радикализмом. Понимаю, что кто-то внушил руководству нашей республики, что платки в школе — это индикатор какого-то радикализма, и, мол, давайте, чтобы этого не было. Но с детьми сложно, за ними родители стоят. И не так много мер принуждения для детей. В реальности это не сработает, потому что педагог в принципе должен быть примером культуры и нравственности для учеников. В селе одна культура, а мы сейчас навязываем другую. Я думаю, вся эта кампания связана с предстоящим проведением чемпионата мира по футболу...».

Рустам хазрат Батров — первый заместитель председателя ДУМ РТ: «Здесь возмущает сам факт давления на преподавателя, грубые нарушения основных принципов светскости. То есть светскость — это конфессиональная нейтральность, где все граждане могут исповедовать свои взгляды — религиозные или атеистические. Когда взрослым людям запрещают одеваться так, как они считают нужным, то это нарушение принципа светскости».

Илдуз Исхаков — председатель духовного управления мусульман Республики Мордовия: «Мы с первых дней поддерживали и будем поддерживать до конца родителей, учителей и школьников, носящих платки. Ни для кого эти люди ранее не создавали каких-либо проблем. Ситуация искусственно возникла два-три года тому назад. Это только повод.

На мое имя уже обратились за помощью 15 учительниц, родителей детей из Белозерья. Мы рассчитываем на то, чтобы этот вопрос решился в правовом поле в самое ближайшее время, потому что об этом уже знает вся Россия. Мы думаем, что это допустили некоторые представители министерства, администрации района. Политика, которая ведется главой республики, другая, направлена на сохранение мира».

Табрис Яруллин — председатель Всемирного форума татарской молодежи: «Вопрос по поводу ношения платков в школе села Белозерье стоит уже несколько лет. Мы как общественная организация пару лет назад принимали обращения по поводу ношения платков, но вопрос тогда стоял по поводу учениц, а теперь он обострился и в отношении учителей. В минобразе Мордовии объясняли это тем, что существует определенная школьная форма, какие-то инструкции, подзаконные акты. Весь наш форум собирался, вся татарская молодежь, и мы высказались в защиту наших девочек. У нас есть свобода, прописанная в Конституции, платок для религиозного человека — это неотъемлемый атрибут. Но бюрократы Мордовии почему-то воспринимают платок как символ радикализации мусульман и татарского населения».

«Пугают сами методы, с помощью которых они добиваются своего, — это директивы, кадровые решения. Если очень упростить эту ситуацию, то, чтобы человек снял что-то с себя, создаются комиссии. Это полный абсурд. Работа с противодействием радикализму предполагает подобные методы, но эти люди не преступники, они не подозреваются ни в чем, и здесь должен быть другой подход. Кроме того, радикализация обостряется именно в тех случаях, где существует вакуум идеологии, вакуум идей, нет социальных лифтов, но есть социальная несправедливость. Здесь, в Белозерье, с социальными лифтами все нормально, эти девочки хорошо учатся в школе, с бизнесом в селе все хорошо, это не умирающая деревня. Давление со стороны властей, наоборот, подстегивает людей, и они начинают думать, что по отношению к ним поступают несправедливо,- в заключение сказал председатель Всемирного форума татарской молодежи Табрис Яруллин.

Несомненно, и разумно то, что целомудренная одежда верующей, не может задевать интересы других групп людей. Тем более она не входит в компетенцию интересов государства и его безопасности, а является сугубо частным делом верующего человека, как и его неотъемлемое право совершать молитву, поститься, выплачивать милостыню, совершать обряд Хаджа и др. Однако, почему-то именно этот, сугубо религиозный вопрос взбудоражил чиновников Мордовии, первоочередная задача которых, казалось бы, заниматься проблемами, возложенными на них государством, а не нарядами наших сестер - мусульманок.

Исходя из необходимости напомнить некоторым чиновникам о всей серьезности отношения нашей религии к вопросу обязательности женского головного платка, не подлежащем никакой дискуссии или обсуждению, приведу общеизвестные для мусульман обоснования ислама по данному вопросу.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ОДЕЖДЫ МУСУЛЬМАНОК

Я, являясь религиозным деятелем, обязанным следовать и призывать к соблюдению религиозных принципов нашей веры, в свете обращения ко мне группы учителей Белозерьевской школы Мордовии, считаю себя обязанным осветить эту тему с религиозной стороны. При этом хочу напомнить сомневающимся, что Слово Аллаха - Коран и пресвятая Сунна посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, для верующего человека – мусульманина, самодостаточны и не нуждаются в каких-либо дополнительных подтверждениях иного рода. Об этом говорят ясные слова пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, изложенные в известном наставлении - хадисе:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله ، وسنة نبيه".

«Я оставляю вам две вещи! И вы никогда не впадете в заблуждение, если будете придерживаться их – это Книга Аллаха (Коран) и Сунна Его посланника».

И пусть эти прописные истины нашей веры, понятные и близкие каждому богобоязненному рабу Аллаха, придадут стойкости мужчинам и уверенности нашим сестрам, в следовании предписаниям и повелениям Аллаха во всех жизненных ситуациях, уповая на милость Создателя и веруя в неизменность канонов Его религии.

Аллах говорит в Досточтимом Коране:

قال تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا. سورة الأحزاب – 36.

Смысл Аята гласит: «Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот впал в очевидное заблуждение». (Коран, Сура Сонмы, 36 Аят).

В комментариях к этому Аяту Досточтимого Корана, всемирно известный великий ученый ислама- толкователей Корана, имам Ибн Касир, да помилует его Аллах, приводит: «Помимо самой причины ниспослания данного Аята, его смысл содержит в себе общее наставление во всех делах мусульман, потому что, если Аллах и Его Посланник предписали верующим что-либо, то нет у них никакого выбора, кроме беспрекословного исполнения, предписанного». (Комментарии Корана имама Ибн-Касира).

Очевидно, что смысл слов Аллаха, изложенный в этом Аяте Корана, ясен и понятен, как для мусульман, так и для немусульман! Он не предполагает никакого другого толкования, кроме того, что для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора в исполнении или не исполнении предписанного, если Сам Аллах и Его Посланник, мир ему, предписали это!

В плане обязательного наставления в принципе выбора одежды для верующих женщин, Всевышний Аллах в Коране недвусмысленно повелевает мусульманкам прикрывать все свое тело от посторонних мужчин и это подробно перечисляет в следующем Аяте Досточтимого Корана:

قال تعالى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (النور-31).

В данном смысле этого Аята, Всевышний Аллаха - Господь миров настойчиво требует от мусульманок прикрываться от посторонних мужчин: «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими головными покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, – быть может, вы преуспеете». (Священный Коран, Сура Свет, Аят, 31).

Касательно приказа Аллаха, изложенного в Коране, выраженного в словах «и пусть, прикрывают своими головными покрывалами вырез на груди…», в комментарии к Корану имама Ибн Касира, да помилует его Аллах, говорит следующее: «Эти слова Аллаха предписывают женщинам накидывать покрывало, предназначенное для покрытия головы также и на разрез одежды на груди, чтобы не было видно ничего из открытых частей тела, кроме овала лица, кистей рук и ступней ног».

Упоминая историю ниспослания этого Аята Корана, в книгах по хадисам передают слова жены пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, матери правоверных Аиши, да будет доволен ей Аллах. Она говорила: «Да смилуется Аллах над женщинами мухаджиров, когда был ниспослан Аят «…пусть прикрывают своими головными покрывалами вырез на груди…», они сделали из своих платьев покрывала и накрыли ими свои головы и разрезы на груди».

Также со слов Аиши, да будет доволен ей Аллах, в сборнике хадисов великого исламского ученого имама Аль-Бухари, сборник хадисов которого, после Священного Корана, является второй по значимости книгой ислама, передается: «Как только был ниспослан этот Аят, мужчины начали читать его своим женам, сестрам, дочерям и всем своим родственницам. И не было из них ни одной, которая бы не устремилась к своим одеждам, чтобы разорвать, что-либо из своих платьев для покрывала, чтобы укрыться под ним, в подтверждение своей веры. И они укрылись так, что казалось, как будто на их головах воссели вороны». Сборник хадисов имама Аль-Бухари - «Сахих аль-Бухари».

Эти слова, приведенные в сборнике хадисов «Сахих аль-Бухари» и пример беспрекословного подчинения мусульманок, подтверждают степень важности следования этому предписанию Корана, который не оставляет выбора и не допускает какого-либо препирательства относительно указания Создателя миров в данном, обязательном к исполнению, каноническом вопросе нашей религии!

Также в известном во всем мире сборнике хадисов «Сахих Муслим» от одного из известнейших сподвижников - Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передаются слова Пророка, мир ему, где он, по милости Аллаха, предвидя будущее, сказал:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط وأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها"، وفي رواية عند أحمد: "العنوهن

فإنهن ملعونات"

Автор одного из самых авторитетных сборников хадисов имам Муслим ибн аль-Хаджжадж передает в своем сборнике «Сахих Муслим» следующий хадис. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:«Появятся две группы людей из числа обитателей Ада, которых я не видел. Одна из них – это люди, держащие бичи, подобные коровьим хвостам, которыми они будут бить людей. И вторая группа – это женщины, которые будут одетыми, но одновременно нагими, они будут привлекательны для мужчин, и будут сами завлекать мужчин. Их головы будут подобны верблюжьим горбам. Они не войдут в Рай и не вдохнут даже его запаха, хотя его аромат будет распространяться на большое расстояние».

Великий имам ислама Мухйиддин Абу Закарийя Яхья ибн Шараф ан-Навави, один из великих ученых ислама, да помилует его Аллах, дал следующие объяснения словам «одетые, но в то же время нагие»:

- Это будут женщины, которых Всевышний благословит разнообразными милостями, однако они будут неблагодарными Ему.

- Их тела будут покрыты одеждой, но они не совершили никаких добрых дел, и у них нет беспокойства о будущей жизни.

- Эти женщины действительно будут полуобнаженными. Часть их тела будет покрытой, а остальные части – открытыми.

- Эти женщины будут носить такую тонкую и прозрачную одежду, что их цвет кожи будет виден, таким образом, хотя они одеты, но одновременно они будут нагими.

Смотрите сборник хадисов «Сахих Муслим» с комментариями имама Ан- Навави, хадис: 5547 и 7123.

Эти ясные и понятные слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не оставляют ни каких сомнений в обязательности строгого следования мусульманками в выборе одежды, предписанной нормами религии ислам.

В заключение своих слов хочу сделать нашим сестрам и братьям и, в первую очередь самому себе, напоминание следующих слов нашего Создателя, перед которым мы будем отчитываться в День Страшного суда, когда каждого будет заботить только своя судьба.

И Аллах в Коране ясно напоминает нам всем, предостерегая от небрежения в вопросах сохранения веры, неотвратимости смерти и Суда в День Воскресения:

قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .(آل عمران -102(.

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами»!

Имам Ибн Касир, да помилует его Аллах, по поводу этого Аята, в комментариях Священного Корана, приводит слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который говорил: «…бойтесь Аллаха должным образом…» - означает строгое подчинение Аллаху и отказ от всякого ослушания, постоянное упоминание Аллаха не проявляя небрежения, благодарить Его за все милости и не проявлять неверие».

Все эти, вышеприведенные слова, кроме прочих обязанностей мусульман и мусульманок, несомненно, относятся и к строгому соблюдению мусульманками предписания в одежде. И это, несмотря на многие голоса, пытающиеся сбить их с праведного спасительного пути Аллаха-Господа миров, Велик Он и Славен.

Глубоко уверен, что даже этих кратких напоминаний нашей великой религии, ниспосланной, как последний шанс человечества к спасительному Пути, достаточен для тех, кто способен слышать и подтверждать Истину, следованием ей, и отказываться ото лжи, навета и клеветы на нашу мировую религию, пытаясь отрешить от исполнения ее обязательных постулатов.

Муфтий Нафигулла Аширов

16:04 16 января 2017