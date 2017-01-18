Единая Умма: Боснийцы в Германии передали туркам деньги для сирийцев

(На фото - боснийские мусульмане вручают чек турецкой благотворительной организации)

В немецкой земле Бавария боснийская мусульманская община за месяц собрала в помощь своим единоверцам в Сирии пожертвования на сумму 35 000 евро.

Инициатором сбора стали Меджлис боснийцев Баварии и его имам Изет-эфенди Бибич.

В минувшие выходные эти деньги были вручены боснийским джамаатом турецкой благотворительной организации "Хасен", которая помогает сирийским беженцам, размещенным на территории Турции. Напомним, что в этой стране проживает порядка 3 миллионов сирийских беженцев.

Боснийцы, живущие в Германии, собрали деньги и передали их туркам для сирийцев. Разные народы, разные страны - единая Умма, чьи части подобны частям одного тела.