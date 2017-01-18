В Рунете появилась новая передача для мусульманок

Известный видеоблогер, автор YouTube-канала «Блог мусульманки» Айдан Мамедова дебютировала в качестве ведущей на «Алиф ТВ».

Передача под названием «По вкусу – по карману» с участием девушки уже приковывает внимание аудитории. Как сообщается на официальном сайте канала «Алиф ТВ», цикл женских выпусков расскажет, как и где мусульманки могут выгоднее приобрести товары и услуги.

В первой передаче Айдан Мамедова отправилась в торговый центр, чтобы отыскать подходящий наряд для мусульманки, попробовала себя в роли портного, а также постаралась ответить на вопрос «Что же выгоднее: купить юбку в магазине или сшить ее на заказ?».

Судя по комментариям, яркий, динамичный, а главное информативный выпуск пришелся зрителям по душе.

Напомним, что Айдан Мамедову называют первым русскоязычным блогером-мусульманкой. На сегодняшний день ее аудитория насчитывает более 125 тыс.зрителей.

«Блог мусульманки» заинтересовал представителей других конфессий и даже атеистов.

Многие зрители отмечают – видео Айдан помогают лучше понять мусульман и их ценности, а также узнать больше об Исламе. Но главное – ломают негативные стереотипы.

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