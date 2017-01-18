Суд ООН: Украина требует от России защиты прав крымских татар

Пресс-служба Международного суда ООН распространила сообщение о том, что в него поступил иск Украины к России в связи с действиями последней в Крыму и на Донбассе.

Иск содержит в себе обвинения в оккупации части территории Украины, совершении террористических актов, поддержке незаконных вооруженных формирований и т.п.

Помимо этого особое внимание в нем уделено систематическому нарушению прав крымских татар, оказавшихся под российской властью в Крыму. В частности, в вину Кремлю вменяются:

– систематическая дискриминация и жестокое обращение с представителями крымскотатарской и украинских общин;

– проведение незаконного референдума в атмосфере насилия и запугивания;

– запрет Меджлиса и преследование его лидеров;

– поддержка и прямое участие в кампании по исчезновению (похищению) и убийству крымских татар;

– запугивание крымских татар с помощью обысков и задержаний;

– препятствование крымскотатарским и украинским СМИ;

– угнетение образования на крымскотатарском и украинском языках, а также запрет собраний представителей этих общин.

Украина требует от Международного суда ООН запретить России осуществлять действия, ухудшающие положение крымских татар и полностью восстановить их общину в правах на территории Крыма.