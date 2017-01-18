ООН бьет тревогу и просит доступа к сирийским детям

Международные гуманитарные организации ООН обеспокоены положением детей, находящихся в осажденных районах Сирии. В связи с этим, они просят без промедления предоставить им свободный доступ туда для оказания помощи жителям.

Под соответствующим документом поставили подписи руководитель Всемирной продовольственной программы, Детского Фонда ООН, Всемирной организации здравоохранения, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайеном.

«В Сирии сегодня 15 осажденных районов, где до сих пор находятся до 700 тысяч человек, включая порядка 300 тысяч детей. Почти 5 миллионов человек, включая свыше 2 миллионов детей, живут в районах, до которых исключительно сложно добраться и доставить гуманитарную помощь из-за боев, отсутствия безопасности и ограниченного доступа», — сообщается в заявлении.

По мнению гуманитарных организаций ООН, весь мир не может оставаться в стороне от сирийской проблемы, «в то время как участники конфликта продолжают использовать в качестве оружия войны лишение пищи, воды, медикаментов и других форм помощи».

«Детям угрожают растущие риски недоедания, обезвоживания, диареи, инфекционных заболеваний и ранений…К сожалению, очень много детей в своей недолгой жизни знали только конфликт и лишения», - заявляют гуманитарные организации.

Также они обращают внимание на то, что общественное внимание было приковано к Алеппо во время его штурма, а после захвата асадистким режимом города, обеспокоенность конфликтом может исчезнуть.