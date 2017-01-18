Сионисты расстреливают палестинских детей по указке «сверху»

На Западном берегу реки Иордан в результате столкновения палестинцев и сионистских военных умер 17-летний подросток. Израильские бойцы открыли огонь в бросавшего в их сторону камни юношу. Палестинский подросток получил три ранения в грудь. При этом, сионисты также ранили четверых, из которых одна была женщина.

Команда стрелять по палестинцам, в том числе и детей, идет «сверху». Об этом заявляет правозащитная организация Human Rights Watch (HRW). В их докладе сообщается, что командование силовых структур Израиля поощряет методическое убийство и истребление палестинцев.



Правозащитники приводят документы, доказывающие как некоторые высокопоставленные чиновники сионистского режима с октября 2015 года и до сих пор более 150 раз призывали своих солдат незаконно обстреливать палестинских граждан, в том числе детей. Причем, израильская сторона открывала огонь с целью убить палестинцев в условиях, когда те не представляли никакой опасности для войск сионистского режима.



Убийству 17-летнего палестинца совсем недавно предшествовала другая расправа сионистов над подростком. Израильская полиция восточного района города Кудс Моше Эдри застрелила 16-летнего парня, за что ее сионистское руководство одарило похвалой.

Правозащитный Центр Абдуллы аль-Хурани при Организации освобождения Палестины отмечает, что в 2016 г. не менее 134 палестинцев, в том числе 34 ребенка и подростка, погибли мученической смертью от рук сионистов.



Также представитель Центра исследований палестинских узников Рияд аль-Ашкар сообщил о 30-процентном увеличении арестов палестинцев со стороны сионистского режима в 2016 г. По его словам, в числе 6170 палестинцев, арестованных в 2016 г., было 1230 ребенка и подростка и 208 женщин. Из этого количества около 1220 человек были позднее отпущены на свободу.