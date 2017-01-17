Турция - образец отношения к беженцам

(На фото - один из лагерей беженцев в Турции)

Уильям Лейси Свинг, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ), заявил о том, что Турция является образцовой страной современного мира по ее отношению к проблеме беженцев.

В настоящий момент она приняла не менее 3 миллионов беженцев из Сирии, но при этом в отличие от европейских стран, эта тема не является главной будоражащей общество темой.

«По-моему, это должно стать примером для всех остальных стран», - сказал Свинг.

Отметим, что если по ряду параметров по отношению к беженцам Турция пока уступает европейским странам (перспективы получения вида на жительство в стране, пособия), то это с лихвой оправдывается, во-первых, их количеством, которое больше, чем во всех европейских странах вместе взятых, во-вторых, с организованностью их размещения.

Кроме того, надо отметить, что благодаря, в том числе, взятым на себя международным обязательствам, условия жизни беженцев в Турции улучшаются, и готовятся программы их интеграции в турецкое общество. В то время, как в Европе растут ксенофобские настроения и все чаще звучат призывы выслать всех беженцев обратно и закрыть границы.