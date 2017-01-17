Убийцу чеченцев выпустили и спрятали

(На фото - Сергей Аракчеев)

Если мусульман, вроде старика Тагира Хасанова, которые никого пальцем не тронули, в российских колониях убивают, то убийц мусульман вроде военного преступника Сергея Аракчеева из колоний, напротив, выпускают.

На днях стало известно о том, что в еще в прошлом месяце лейтенант и участник второй чеченской войны Сергей Аракчеев, приговоренный в 2007 году к 15 годам лишения свободы за убийство и сожжение трупов 3 чеченцев в 2003 году, был освобожден условно-досрочно. Отличную характеристику ему дала администрация ИК-11 Нижегородской области. Как администрации российских колоний относятся к заключенным-мусульманам, напоминать лишний раз не имеет смысла - наши читатели и так об этом знают.

Об освобождении Аракчеева написали только несколько дней назад, чтобы он мог спрятаться от возмездия чеченцев и не повторить судьбу своего коллеги Буданова. При этом, в СМИ сообщается, что он якобы эмигрировал из России.

Однако источники, близкие к его окружению, успели сообщить, что он "уже служит Родине". Где - вариантов не мало, это может быть Донбасс, может быть Сирия, где он с успехом может применять свои навыки на новых "врагах Родины". Это, впрочем, может быть, и где-нибудь в дальнем зарубежье, куда его по подложным документам и с измененной внешностью могли внедрить как "спящего агента". Врагов у "Родины" много, и такие как Аракчеев ею сейчас весьма востребованы в разных частях земного шара.