Кому что: в Крыму пройдет крестный ход за процветание туризма

19 января в день, который РПЦ отмечает как праздник Крещения, в церквях курортных городов Крыма пройдет молебен за развитие туристической индустрии на полуострове. Такое заявление сделала ялтинская администрация.

За сохранение и развитие крымских курортов и удачный курортный сезон 2017 года в Ялте, Алупке, Гурзуфе православные совершат крестных ход по выбранному маршруту в городах. А после этого запланировано традиционное купание в море.

Ялтинский протоиерей Адам Дмитренко призвал жителей Крыма купаться на крещение и позвал их на крестные ходы и молебны. «Мы приглашаем всех в храмы на службы, ведь по традиции в это день проходят молебны о благоприятном курортном сезоне», - напомнил церковный деятель.

Нельзя не сказать, что «облико морале» туристов, а преимущественно теперь это российские граждане, довольно-таки далеко от того же «облико» истинного христианина. Соответственно, вырученные от туристической индустрии средства, православного священнослужителя, по меньшей мере, должны насторожить. Тогда как можно молиться за процветание разврата, распитие спиртного, танцы в клубах и т.п.? Или идейные противоречия чем-то компенсируются?