Жертвами нового взрыва в Турции стали полицейские

В понедельник на юго-востоке Турции в городе Диярбакыре прогремел взрыв, сообщает Росбалт. По меньшей мере один полицейский погиб, трое получили ранения. Пострадавшие также являются сотрудниками турецкой полиции.

Инцидент случился во время сноса здания рядом с кампусом местного университета в городской районе Сур.

Предположительно, причиной взрыва могло быть самодельное взрывное устройство, которое было установлено на дороге. Взрывчатку, вероятно, привели в действие дистанционно в тот момент, когда проезжала полицейская машина.