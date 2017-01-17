Муфтия Татарстана обвинили в пособничестве экстремизму

(На фото муфтий Татарстана Камиль Самигуллин)

С резкой критикой в адрес муфтия Татарстана Камиля Самигуллина выступил Габдулла Галиуллин – имам одной из старинных казанских мечетей «Нурулла», занимавший пост муфтия в 90-е.

(На фото Габдулла Галиуллин - имам казанской мечети "Нурулла")

Как сообщает EADaily, на днях в ходе встречи с имамами он призвал выступить против решения действующего муфтия о ведении пятничных проповедей в республике исключительно на татарском языке. Габдулла-хазрат призвал собравшихся вести хутбу на двух языках – русском и татарском, чтобы смысл был понятен всем прихожанам, а не только носителям татарского языка.

Пятничный демарш Галиуллин планирует совершить уже на ближайшем джума-намазе.

Свою решительную позицию имам мечети «Нурулла» объясняет профилактической борьбой с экстремизмом. По мнению Габдуллы-хазрата, потенциальными экстремистами могут быть приезжие нетатароязычные прихожане. «В таких городах как Казань, Зеленодольск, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, где много мигрантов, необходимо вести разъяснительную работу на двух языках — татарском и русском, так как они татарского языка не понимают», — заявил экс-муфтий.

Противников своей инициативы, Галиуллин обвинил в экстремизме и даже в терроризме. «Проповедь на русском языке будет вкладом мусульманского духовенства в борьбе с терроризмом и экстремизмом. А кто будет препятствовать этой борьбе — независимо от того, имам этот человек, мухтасиб или муфтий, — он будет пособником терроризма и экстремизма в России» - обрушился с обвинениями на оппонентов имам «Нуруллы».

Напомним, решение о проведении пятничных вагазов только на татарском было принято летом. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин тогда заявил: «У нас Республика Татарстан. Если не на татарском, то на каком?» Также он напомнил, что совершение 2 ракаатов пятничного намаза является фарзом, а слушать хутбу – это условие. Муфтий акцентировал внимание на том, что условие «слушать, а не понимать». В отношении таких слушателей муфтий выразился недвусмысленно: «Мы ради кого беспокоимся? О русских, которые приняли ислам и не понимают татарского языка, или о татарах, которые не знают родного языка? Почему бы им не выучить родной язык?...Зато, может быть, появится стимул — и через 20 лет каждый татарин будет знать свой язык».

Стоит отметить, что весной этого года будут проходить выборы нового муфтия республики. Буквально несколько дней назад оргкомитет начал принимать заявки от кандидатов, и Габдулла Галиуллин планирует участвовать в них. На этом фоне, его заявления со стороны похоже больше как часть предвыборной кампании: работа с электоратом, оппозиция действующему руководству. Ведь решение о татаризации пятничных хутб было принято около полугода назад, а обеспокоенность оно почему-то вызвало в канун выборов.