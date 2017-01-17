С Курбаном шутки плохи

Житель Челябинска обвиняется в экстремизме за публикацию в соцсети. На своей странице в дни празднования праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам), исламофоб осмелился насмехаться над мусульманами. Так, он опубликовал на своем профиле обработанную картинку, где изображался баран, в копытах которого были нож и голова человека неславянской внешности.

Когда было установлена принадлежность публикации, автор, в надежде избежать уголовный ответственности, утверждал, что он уже давно не пользуется страницей.

Однако, на исламофоба возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ, согласно которой ему грозит до 5 лет лишения свободы.