Сербы грозят новой войной на Балканах

(На фото - сербские вояки-реваншисты)

"Голос Ислама" уже давно освещает сюжет подготовки сербскими шовинистами при поддержке Москвы новой войны или дажее серии войн на Балканах. В основном речь пока шла о Черногории и Боснии, но теперь Белград решил взяться за тему Косова, потеря которого для него в свое время стала самым чувствительным поражением, так как оно де для них является "матерью городов сербских".

Конфликт начался после того, как впервые с 1999 года, в одностороннем порядке Белград направил через территорию международно признанного суверенного государства Косово поезд в сербский анклав Косовска-Митровица на его территории.

В принципе, отправку поезда можно было бы согласовать с косовскими властями, и не было бы никаких проблем. Но Белград специально решил это сделать в одностороннем порядке, давая понять, что по-прежнему считает Косово своей территорией, а не суверенным государством. Как следствие, косовары, разумеется, остановили поезд в Рашке (это не страна, а город на границе Косово и Сербии), а его пассажиров отправили обратно в Белград.

В ответ на это президент Сербии Томислав Николич, который, напомним, официально представляе шовинистическую Сербскую Радикальную Партию, пообещал направить в Косово войска, если возникнет угроза сербскому населению.

"Если будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой", - сказал сербский шовинист и милитарист.

При этом, он не пояснил, что же угрожало сербам, пока он сам не отправил этот поезд, создав таким образом, угрозу его пассажирам.

Напомним в этой связи, что сербские шовинисты, в том числе, из той же партии, которую представляет Николич, развязали в Косово войну в 1999 году под теми же лозунгами "защиты сербов". Тогда, однако, НАТО удалось принудить их к прекращению агрессии против косоваров.

Теперь же, в меняющейся международной конъюнктуре они, по-видимому, считают, что с НАТО больше можно не считаться, и что на этот раз в отличие от ельцинских времен братская Москва поможет им так, как она помогает братушкам-шиитам и жителям Донбасса.

Шутки-шутками, но мы не стали бы преуменьшать степень этой угрозы, так как в отличие от хищнического Кремля Европа сегодня демонстрирует такую травоядность, которая только разжигает его апетиты. И Балканы в скором времени могут стать еще одной горячей точкой на политической карте мира.