Россия увеличивает присутствие в Сирии

Россия намерена увеличить свое присутствие в Сирии. В планах Кремля улучшить и расширить свои военно-морские и воздушные базы в Сирии, сообщает Интерфакс.

РФ наметила ремонт второй взлетно-посадочной полосы на авиабазе Hmeimin в провинции Латакии. Между тем, военно-морскую базу Тартус планируют обновить для обслуживания больших кораблей и крейсеров.

Несмотря на то, что Путин объявил о частичном выводе российских войск из Сирии, он планирует сохранить постоянное присутствие на базах Hmeimin и Тартус.

Также Интерфакс сообщает, что Россия по-прежнему будет разворачивать системы ПРО S-300 и прибрежные ракетные пусковые установки "Бастион" в Тартусе.