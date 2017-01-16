Совет муфтиев сетует на нехватку мечетей

Первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов считает, что у российской уммы недостаточное количество мечетей. На его взгляд, из-за нехватки мечетей и молельных домов образуются «неофициальные молельные дома», которые могут привести к смуте. На сегодня, заявил Аббясов, «ведется четкое взаимодействие с правоохранительными органами», поэтому ДУМы стараются пресекать экстремистскую деятельность.

«Необходимо сегодня давать возможность строить мечети не только в мусульманских регионах, но и там, где сегодня есть мусульманские общины, где есть в этом востребованность», – считает Аббясов, отметив, в частности, загруженность столичных мечетей.

Каждую пятницу в Московской соборной мечети, по его данным, на коллективную молитву собираются 10-15 тысяч мусульман. По праздникам – Курбан-байрам и Ураза-байрам – около 100 тысяч.