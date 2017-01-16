Впервые в Омане полицейским руководителем стала мусульманка

В полиции Омана появилась мусульманка в хиджабе, которую зовут Шейха бинт Ашур Аль Хамбасия (Shaikhah Bint Ashour Al Hambasiyah). До недавнего времени она работала в звании подполковника. Недавно мусульманка была назначена главой полицейского участка в Омане и стала первой женщиной-начальником полиции.

В новой должности Шейха бинт Ашур Аль Хамбасия будет управлять станцией полиции «Watayah» в Мускате.

Женщина начала свою карьеру в Королевской Оманской полиции с 1990 года. В течении 26 лет работы Шейха была на многих руководящих должностях. В самом начале своего карьерного роста мусульманка работала в составе рабочей группы по вопросам общественной безопасности и расследований, а также возглавляла отдел по делам несовершеннолетних полиции в Мускате.