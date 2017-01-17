Мусульманам Узбекистана поставили запрет на повторный хадж

Мусульмане Узбекистана, желающие совершить хадж и умру повторно, с 2017 года не смогут осуществить свои планы. Соответствующее решение было принято 15 декабря прошлого года Общественным советом по вопросам организации и проведения ежегодных мероприятий хадж и умра. Согласно новым правилам, мусульмане, совершившие хадж хоть в прошлом году, хоть 10 лет назад, больше не смогут совершить большое или малое паломничество в Мекку.

Желающие совершить хадж встают в Узбекистане в соответствующие очереди и ждут своего шанса в течении нескольких лет. Согласно принятому решению, несмотря на то, что у кого-то очередь подошла как раз к 2017 году, его планы облачиться в ихрам могут не осуществиться, если он уже однажды это сделал. Но на все воля Всевышнего Аллаха.

Сотрудник Комитета по делам религий Саидакмальхон Шакиров несостоявшимся хаджиям планирует объяснять, что «вместо них поедут те, которые вообще еще не совершали паломничество».

Он также пояснил, что данный порядок не касается правительственных чиновников, которые отвечают за организацию паломнических поездок, а также работников, которые едут в Мекку в качестве врачей, поваров и т.д.