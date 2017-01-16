В Бахрейне опять бузят шииты (видео)

В Бахрейне после приведения в исполнение смертного приговора, о котором мы писали на прошлой неделе, шиитские бунтовщики устроили новые беспорядки.

Напомним, что речь идет о трех приговоренных к смертной казни шиитских террористов. убивших военнослужащего ОАЭ, прибывшего в страну в составе контингента арабских сил по просьбе правительства Бахрейна для ее защиты от агрессивных действий Ирана.

После того, как стало известно о приведении приговора в исполнение, сотни агрессивных молодчиков высыпали на улицы городов Бахрейна, громя административные здания и забрасывая полицию буталыками с зажигательными смесями.

Полиция применила против погромщиков резиновые пули и слезоточивый газ.

Напомним, что потомки инфильтрованных в свое время в Бахрейн шиитских трудовых мигрантов используются хомейнистским режимом Тегерана как инструмент реализации своих агрессивных планов.