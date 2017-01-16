В Израиле протестовали против расиста Нетаньяху

В минувшую субботу в признанной международным сообществом столице Израиля Тель-Авиве (Иерусалим ею не признается) прошел митинг израильских левых оппозиционных сил против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его политики.

В митинге приняли участие различные оппозиционные организации, включая Партию Труда и Партию Будущего (Йеш Атид), а также независимые общественные деятели.

Выступающие, в числе прочего, называли Нетаньяху расистом и обвиняли его правительство в насаждении в Израиле открытого фашизма.

Кроме того, Нетаньяху был назван первым мафиозным премьер-министром Израиля за его коррупционные манипуляции и использование власти для обогащения связанных с ним компаний.

Сотни протестующих потребовали отставки расиста и коррупционера.