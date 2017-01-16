Трагедия в Кыргызстане: крушение турецкого самолета

Сегодня в столица Кыргызстана Бишкеке, в 7:31 по местному времени, при заходе на посадку в городской аэропорт Манас разбился самолет.

Boeing 747 принадлежал турецкой авиакомпании Turkish Airlines, был грузовым самолетом и летел в Бишкек из Гонконга.

Самолет рухнул в районе расположения частных жилых домов, разрушив 15 из них.

В общей сложности в результате катастрофы погибли 32 человека, включая 4 членов экипажа.

По предварительным данным, причиной случившегося стали сложные погодные условия, в результате которых экипажу не удалось ни совершить посадку с первого раза, ни выйти на второй круг.

Редакция "Голоса Ислама" приносит свои соболезнования всем родным и близким погибших. Поистине, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение.