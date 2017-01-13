Внезапно: агенты Асада контролируют ИГИЛ (видео)

На прошлой неделе, выступая на официальном сирийском телевидении, высокопоставленный функционер режима Асада, сделал заявление, которое должно было бы стать мировой сенсацией.

Халид Аббууд, секретарь парламента Сирии (Асада), слова которого приводит Middle East Eye, заявил: "Руководство сирийской разведки и спецслужбы Сирии внедрили своих агентов в сети ИГИЛ*. Они глубоко проникли в них и захватили контроль над их ключевыми структурами" (см. видео по ссылке).

Впрочем, такое признание шокирует далеко не всех. Еще 2 года турецкие спецслужбы и руководство страны заявляли, что именно асадитский мухабарат (служба безопасности) через своих внедренных агентов координирует и осуществляет в Турции теракты руками ИГИЛ и курдской РПК.

Мы также присали о том, что агенты асадитского мухабарата специально внедряются в ряде беженцев в Европу для совершения терактов и других преступлений против местного населения. И делается это по просьбе московских друзей Асада, которые таким образом создают питательную среду для прихода к власти или проста роста популярности антисистемных партий, использующих ксенофобские и исламофобские настроения.

Причем, как теперь уже понятно, асадитские агенты могут внедряться сперва в ИГИЛ, а потом уже в качестве его бойцов и в ряде беженцев. Потому что, к сожалению, речь идет о весьма сильной спецслужбе, имеющей опыт работы с парамилитарными и террористическими структурами на протяжении десятилетий.

И откровенные признания первых лиц асадовского режима тому наглядное подтверждение.





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