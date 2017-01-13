В Пакистане могут казнить душевнобольного

(На фото - Хизар Хайят)

17 января в Пакистане планировали казнить человека, официально признанного душевнобольным - Хизара Хайята. Этот 55-летний бывший офицер полиции осужден за убийство своего сослуживца и приговорен к смертной казни, несмотря на то, что экспертиза установила у него шизофрению, являющуюся разновидностью психического расстройства.

Решением Лахорского Высшего Суда исполнение приговора было отложено до 30 января. Так решил его судья Шадид Хамид Дар, по мнению которого, будет несправедливо казнить Хайята до рассмотрения Верховным судом Пакистана аналогичного дела другого душевнобольного, которое будет иметь прецедентное значение. В том случае, если Верховный суд Пакистана освободит душевнобольного от этого наказания, Лахорский суд отменит казнь и Хайята. А если нет...

У защитников душевнобольного есть надежды на то, что в этот раз Верховный суд Пакистана окажется более милосердным, чем в прошлый, когда в 2016 году в аналогичном случае к смертной казни был приговорен за убийство Имдад Али, у которого также была диагностирована шизофрения.

Западные правозащитники оказывают серьезное давление на власти и судебную систему Пакистана, чтобы они отказались от практики казни лиц, которые по принятой на Западе классификации считаются душевнобольными.

По Шариату, как известно, душевнобольные тоже освобождаются от ответственности за свои поступки. Другое дело, что считать душевной болезнью? Современная психиатрия с ее стандартами и представлениями - это продукт западной цивилизации, а такие диагнозы как шизофрения могут быть очень растяжимы. Подтверждением является тот факт, что человек, которому позже был поставлен такой диагноз, дослужил до 55 лет в полиции, что не было бы возможно, если бы он не поизводил впечатления нормального.

Так что, пакистанским судьям предстоит решить этот вопрос с разных точек зрения, как медицинских, так и юридических.