В Казани началась подготовка к выборам муфтия

В Татарстане началась процедура выдвижения кандидатов на должность муфтия республики. Нового руководителя ДУМ республики будут избирать весной этого года.

На сайте Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ) сообщается, что на заседании пленума религиозной организации определены требования к кандидатам на этот пост.

"Кандидат на должность муфтия должен обладать религиозным и светским образованием, иметь непрерывный стаж религиозной руководящей работы не менее 5 лет непосредственно до начала процедуры выдвижения кандидатур на должность муфтия, не иметь судимости, быть честным и добросовестным, не состоящим ни в каких политических партиях, не иметь порочащих связей и не совершать неблаговидных деяний", - отмечается на сайте.

Документы от кандидатов будут приниматься оргкомитетом с 13 января по 13 февраля 2017 года.

В эти же сроки будут приниматься документы и от кандидатов на должность первого заместителя муфтия Татарстана и главного казыя республики (институт казыев осуществляет ведение богословских вопросов).

Напомним, что 17 апреля 2013 года Камиль Самигуллин был выбран делегатами VI внеочередного съезда мусульман республики на пост муфтия на четырехлетний срок.