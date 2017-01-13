Татарстанцы попросили Путина не превращать Казань в свалку

В интернете идет сбор подписей под петицией, адресованной Путину с просьбой не строить мусоросжигательный завод в Казани.

Несколько дней назад обращение инициировал активист Рустем Габрахманов. Автор напоминает, что правительство РФ одобрило проект строительства мусоросжигательного завода в Татарстане. «Если завод начнет работу, чистого воздуха в Казани больше не будет», - констатирует Рустем. Он подчеркивает, что если завод построят в запланированном районе Казани, то под ударом окажутся жители густонаселенных районов татарстанской столицы.

Неравнодушный активист отмечает, что образующиеся в результате работы завода диоксины обладают мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным и эмбриотоксическим действием.

Со словами «Мы не хотим больных детей и болеть сами!» Рустем заканчивает обращение к Путину.

О планах построить в Казани мусоросжигающий завод стало известно осенью 2015 года. Предполагается, что завод будет располагаться в Самосырово, но точной информации до сих пор нет.

Мусоросжигающий завод предполагали построить в другом татарстанском городе - в Набережных Челнах. Но под давлением общественного мнения власти отказались от этой идеи. В Елабуге идея строительства мусоросжигающего завода также встретила мощное сопротивление общественности.