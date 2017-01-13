В Таджикистане запретили никах тем, у кого нет регистрации в ЗАГСе

В Таджикистане скоро примут закон, по которому проводить обряд никаха смогут только имам-хатыбы зарегистрированных мечетей и только после бракосочетания в ЗАГСе.

Инициатором новых порядков выступил комитет по делам религии, упорядочению традиций и обрядов при правительстве Таджикистана, который направил в нижнюю палату парламента и Генеральную прокуратуру проект закона.

Имама, который прочитает «незаконный» никах, могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Об этом заявил руководитель Управления религиозных организаций Комитета по делам религии Хусейн Шокиров.

Ранее, в январе 2011 года в Семейный кодекс внесли поправки, запрещающие обряд исламского бракосочетания до предъявления документа о заключении брака из ЗАГСа.

По новым правилам, молодые должны будут сначала зарегистрироваться свои отношения перед государством, а только потом идти к имам-хатыбу, чтобы узаконить свой союз перед Аллахом.