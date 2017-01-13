ЦПЭ Дагестана не по-детски вылавливал экстремистов в детсадах

Силовики ЦПЭ Махачкалы нагрянули в два дошкольных учреждения, в которых они провели серьезные следственные действия по поимке экстремистов. Все было не по-детски серьезно: обыск, допрос, отпечатки пальцев, вещдоки.

Даже проникновение в дошкольные учреждения силовики проводили в своей излюбленной манере: приехало 10-15 мужчин на машинах, взломали ворота, проникли в один из садов обманным путем. Задержание воспитательниц сопровождалось руганью с нецензурной бранью и непонятным интересом о том, совершают ли они намаз и читают ли Коран. Никаких документов никто из вломившихся налетчиков не предъявил. Ну и естественно, такое представление фиксировалось ими на видеокамеру.

Как рассказала бывшая директор детских учреждений София Султанбекова, на ее недоумение по поводу проводимого произвола силовиками в садах, ей ответили, что она состоит на профилактическом учете как экстремистка. Сама же Султанбекова ранее продала оба садика другому владельцу.

Сотрудники ЦПЭ забрали в отдел всех работников садика, оставив 30 детей под присмотром только одной воспитательницы. В полиции задержанных продержали с 11 утра до 5 вечера, где их сфотографировали и сняли отпечатки пальцев.

В другом саду проходили аналогичные следственные мероприятия по поимке особо опасных экстремистов. Проникнуть в детское учреждение помогла чудо-борцам их профессиональная смекалка. Один их них представился заботливым папой, желающим посмотреть будущий детсад своего ребенка. Когда открылась дверь, внутрь влетели порядка 15 отважных борцов с экстремизмом. Вещдоки искали, как и до этого, в детских шкафчиках, игрушках, горшках и в других сокровенных местах дошкольного заведения. Все, как и принято в таких кругах, сопровождалось матом.

Когда одна из родительниц в хиджабе пришла забирать своего ребенка, ЦПЭшники налетели на ее с оскорблениями, называя ее проституткой, шайтанкой и сказали ей: «Иди, взорви себя».

Увидев в договоре данные Софии, силовики, видимо опасаясь, что могут не справиться с поставленной задачей, позвонили в отдел и попросили подкрепления. Родителям же сказали, больше не приводить детей в «вахабитский» сад.

Саму Софию Султанбекову продержали в отделе до 10 вечера, где и сообщили ей о постановке на профучет.

На следующий день, 11 января один из садиков оцепил наряд полиции. «Стоит наряд, стоят люди в гражданском. Родители подходят, им говорят – заберите детей, иначе вас тоже на учет поставят. Я попросила переговорить с ними, но они лишь пригрозили вскрыть ворота и вынести всю мебель», – добавила Султанбекова.