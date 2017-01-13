Трагедия Рохинья как позор Исламского мира

(На фото - лагерь беженцев рохинья в Бангладеше)

Мусульманский Бангладеш требует от Мьянмы забрать назад примерно 400 000 рохинья, которые проживают в качестве беженцев в этой стране. Об этом заявил министр иностранных дел Бангладеш Махмуд Али в ходе своего визита в Мьянму, призванного решить эту задачу.

Бангладеш требует у буддистов Мьянмы забрать у него обратно мусульман, зная, что в Мьянме они абсолютно бесправны и постоянно подвергаются актам насилия и геноцида.

Впрочем, бесправны они и в Бангладеше, где их условия жизни в лагерях беженцев ничуть не лучше, чем в Мьянме, и тому есть ряд причин.

Во-первых, Бангладеш не такой уж мусульманский. То есть, да, 88% его населения составляют мусульмане, но как государство он был создан в 1971 году в результате отторжения антиисламскими силами при поддержке Индии территории Восточного Пакистана с целью ослабления потенциала мусульман Субконтинента и создания в их среде секуляристского образования.

Во-вторых, Бангладеш объективно нищая страна, где миллионы собственных граждан живут не лучше, чем рохинья в этих лагерях.

Однако вопрос в том, почему для реального решения проблемы рохинья почти ничего не делают мусульманские страны, включая и те, которые ставят этот вопрос в публичном пространстве?

Почему они не могут взять на себя хотя бы содержание рохинья в этих лагерях беженцев на территории Бангладеша и создать им там минимальные человеческие условия, вроде тех, которые созданы Турцией для сирийских беженцев на ее территории? Уже не говоря о том, чтобы распределить эти 400 000 по разным, состоятельным мусульманским странам, где они бы растворились, как капля в море.

Ответ очевиден - потому что ОИС (Организация Исламского Сотрудничества), ОИК (Организация Исламской Конференции) и иные организации, по идее призванные быть инструментами общеисламских солидарности и решения задач всей Уммы, вместо этого являются бесполезными сборищами дармоедов, которые на своих бесконечных посиделках только прожирают ее ресурсы.