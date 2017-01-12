Мордовия: решение о платках принято "наверху"

(На фото - глава Мордовии Владимир Волков с местным представителем РПЦ)

Конфликт вокруг хиджабов в школе татарского села Белозерья в Мордовии продолжает оставаться в центре внимания мусульманской общественности России. Напомним, его суть в том, что в этой школе сперва запрещали ходить в хиджабах, требуя повязывать платки без закрытия шеи, а теперь запрещают и любые платки с шарфами, требуя ходить в "светской форме".

Совета Муфтиев России обещает попытаться уладить проблему, комментируя ее так, как будто бы речь идет о злоупотреблении на местах. Однако становится все более ясно, что вопрос с белозерской школой как принципиальный был решен на самом верху. Как минимум, руководством республики.

Так, достоянием СМИ стала запись разговора Рясима Салихова, главы Белозерья, побывавшего на совещании у главы Мордовии Владимира Волкова. Вот, что он, в частности, рассказал:

«Вчера я перед главой республики был. Стоял 45 минут, меня вот так держали: почему у вас такой бардак? Почему учителя ходят в платках? И все там: глава и силовики — я стоял 45 минут. И глава республики сказал четко: если не снимают платки — прямо заявление пишут и уйдут. Министр дал задание: после праздников выходят другие учителя. Церемониться не будем, говорит... Сегодня силовики выступали, нам не дали слова сказать — все, отмашки не будет. Заявление на стол — до свидания!».

Так что, наивно было бы в очередной раз представлять себе эту ситуацию в соответствии с традиционной русской поговоркой "царь хороший - бояре плохие". Кстати, о "боярах". Напоминаем, что глав субъектов федерации в путинской России с 2004 года назначает "царь".