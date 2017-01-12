Буддистские монахи пытались сорвать молитву мусульман

В Янгоне, бывшей столице Мьянмы, группа буддистских экстремистов под предводительством монахов попыталась сорвать коллективную молитву местных мусульман.

Агрессивно настроенные безбожники стали стягиваться к кварталу Ботатаунг, где на исламское мероприятие, включающее в себя и коллективную молитву, собрались мусульмане.

Путь буддистским экстремистам преградила местная полиция. Экстремисты стали требовать от нее разогнать мусульман, но до их сведения было доведено то, что исламское мероприятие было санкционировано местными властями.

Сейн Ньюнт, представитель мусульманской общины Ботатаунга, заявил, что буддистские экстремисты хорошо знали о том, что исламское мероприятие было санкционировано, но пытались его сорвать вопреки этому. Наиболее рьяно себя при этом вели монахи. Которые, должно быть, таким образом пытались в очередной раз доказать, что буддизм является самой миролюбивой и толерантной религией в мире.