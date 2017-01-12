23 000 крымских татар убежали от России

По данным представительства президента Украины в Крыму, по состоянию на 1 января 2017 года, эту территорию после ее захвата Россией, покинуло примерно 23 000 человек (22 789), главным образом, крымских татар.

65,7% (14 975 человек) из них - трудоспособные мужчины и женщины, 26,3% (6001 человек) — дети и лишь 8% (1813 человек) являются нетрудоспособными - инвалидами или детьми.

В основном изгнанники со своей родины распределились по Украине следующим образом: Киев - 4665 человек, Львовская область - 3568 человек, Одесская область - 2043 человека, Николаевская область - 1480 человек, Киевская область - 1217 человек, Херсонская область - 1188 человек, Харьковская область - 898 человек. Далее идут другие области Украины, принявшие меньшее число изгнанников.

То есть, как видно, вместо того, чтобы наслаждаться дружбой народов в Крыму под российской властью, крымские татары бегут от нее, причем, не куда-то, а в основном в те города и области, которые, по уверениям российской пропаганды, являются логовом "бандеровского нацизма".