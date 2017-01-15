Научный прорыв в ОАЭ: 3D-печать лекарств на дому

В Дубае эксперты из ведомства по делам здравоохранения объявили о создании технологии 3D-печати, позволяющей создавать лекарства у себя дома. Такие ноу-хау в первую очередь помогли бы больным с хроническими заболеваниями.

Как считают специалисты, новые достижения могут существенно сэкономить траты на дорогие лекарства, например, от онкологических заболеваний.

«Мы хотим привнести эту технологию в клиники и дома. Пациенты смогут самостоятельно «напечатать» необходимую дозу лекарства. При правильном использовании, это будет дешевле, чем покупка готовых препаратов в аптеке. Кроме того, больницы смогут наладить собственное производство лекарств», - отмечают в управлении.

Планируется реализовать «печатание» препаратов уже в ближайшие пару лет.

Специалисты подчеркивают, что 3D-печать лекарств на дому будет строго контролироваться, а доступ к аппаратуре, производящей печать, будет крайне ограничен и возможен только с помощью специальных сложных кодов.