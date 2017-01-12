В Израиле мусульмане проводят акцию неповиновения

Мусульмане Израиля отреагировали акцией гражданского неповиновения на снос домов 11 палестинцев в населенном пункте Калансуа.

В рамках протестной акции в городах и поселках, населенных арабами, закрыты все предприятия и школы, улицы опустели

О начале забастовки объявил Высший арабский комитет по мониторингу действий Израиля, представляющий интересы арабов.

«Акция гражданского неповиновения – это важная и своевременная мера в ответ на преступления против нашего народа», - сказал глава Комитета по мониторингу действий Израиля Мухаммед Беракят.

Он считает, что палестинский народ не склонит голову перед действиями Израиля.

Также глава фракции партии «Объединенный арабский список» в парламенте Израиля Эймен Авде сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал еврейским поселенцам снести дома палестинцев в поселке Амона.

Действия сионистского режима Нетаньяху подверглись критике со стороны Ассоциации по правам израильских граждан.

На этом фоне стоит отметить, что по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Израиль за последний год снес рекордное число палестинских строений (1089 зданий) на оккупированных территориях на Западном берегу реки Иордан, в том числе – в Восточном Иерусалиме.

«В результате почти 1600 палестинцам пришлось покинуть свои дома. Эти показатели – рекордные за период с 2009 года. В секторе Газа 51 тыс. палестинцев, потерявших свои дома во время эскалации конфликта в 2014 году, до сих пор находятся в статусе внутренне перемещенных лиц», – говорится в сообщении ООН.