Впервые Пакистан испытал собственную крылатую ракету

В Пакистане запуск первой отечественной крылатой ракеты завершился успехом. «Бабур - 3», как назвали дебютный беспилотный летательный аппарат пакистанские военные, может нести ядерный заряд.

«Пакистан рассматривает это знаковое событие как шаг в сторону укрепления политики эффективного минимального сдерживания», - сообщают в Министерстве обороны Пакистана

Испытания подводной крылатой ракеты, дальность полета которой составляет 450 км, проводились в водах Индийского океана.

Премьер-министр страны Наваз Шариф сообщил, что тестовый запуск показал «технический прогресс и уверенность в своих силах».