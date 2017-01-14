В Катаре стандартизируют халяль

В Катаре подходят к концу работы по разработке проекта мировой стандартизации по сертификации продуктов с пометкой «халяль». По словам разработчиков, проблема единых критериев и правил, регламентирующих разрешенные продукты, актуальны для производителей во всем мире. Как считает заместитель представителя торгово-промышленной палаты Катара (QCCI) Мухамед бин Ахмед бин Товар, разработанные стандарты и процедуры сертификации для халяльной продукции, смогут быть применены в любой стране.

Торгово-промышленная палата Катара была выбрана для разработки стандартов неслучайно. Страна владеет всей инфраструктурой в этой сфере и имеет важное географическое расположение.

«Объем халяльного торгового оборота в мире достигает 2 трлн долларов, в том числе, 700 млрд долларов на исламских рынках, что создает необходимость появления глобального центра выпуска халяльной сертификации», - пояснил бин Товар.

Как считает катарский представитель, создание объединенного халяльного регулятивного органа будет стимулировать инвесторов к развитию сектора и увеличит товарооборот среди участников рынка.