Бахрейн: убить шиитских убийц

(На фото - шиитские участники беспорядков в Бахрейне с портретом своего вожака)

Бахрейн - еще одна арабская страна, которая продолжает бороться с гидрой шиитского экспансионизма, стремящегося раскачать весь регион и подчинить его господству Новых Фатимидов.

В понедельник суд Бахрейна приговорил к смертной казни 3-х шиитских террористов, которые во время беспорядков 2014 года убили подданного ОАЭ. Убитый был одним из военных из соседних арабских стран, которые прибыли в ходе тех событий в Бахрейн по просьбе его правительства, чтобы предотвратить интервенцию Ирана "по многочисленным просьбам трудящихся" - шиитов.

А шиитское население в Бахрейне это именно "трудящиеся", точнее, трудовые иммигранты, которые в свое время проникли в эту страну, а потом стали предъявлять свои претензии на нее. Хотя, конечно, правильнее будет сказать, что стали питательной средой для экспансионистской шиитской пропаганды, поддерживаемой Тегераном, так как далеко не всем рядовым бахрейнским шиитам до нее есть дело.

Кроме того, судом еще 7 шиитских бунтовщиков были приговорены к пожизненному заключению и 8 лишены подданства страны.

Отметим в этой связи, что сам Иран жестоко расправляется с проживающими в нем суннитами не только за малейшие подозрения в подготовке к восстанию, но и за обычное противодействие рафидитской пропаганде по очернению сахабов и жен Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Сотни суннитских ученых и активистов поплатились своей жизнью за это.